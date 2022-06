Agricultores denunciam órgãos ambientais em reunião com Petecão

Moradora do bairro Quinze, em Rio Branco, Celeste Baby (nome artístico) acumula mais de 30 mil seguidores do Instagram e tem sido considerada a Dercy Gonçalves do Acre. Aos 60 anos, a autointitulada “imoral” não escondeu nada sobre suas experiências sexuais cinematográficas, no CipódCast de ontem (28), transmitido pelo canal Na Ponta do Cipó, no YouTube e no Facebook do Ac24horas.

Longe de qualquer vergonha, Celeste conta que sempre foi namoradeira, mas a partir de uma sugestão da irmã, decidiu viajar pelo Brasil e hoje já conhece 18 estados: “em todo canto já aprontei muito, namorei muito dentro do mar. Fui num passeio de barco em Salvador e já fui paquerando o barqueiro, fui lá pro porão com ele. Foi só uma curtição de um dia”. Já em Fortaleza, Celeste Baby conta que durante uma corrida de Uber foi parar no motel: “não paguei nada”.

Amante das relações, Celeste diz não acreditar em fidelidade de relacionamentos. Com várias experiências frustradas, ora sendo traída, ora traindo, diz que fidelidade é coisa do passado.

VONTADE DE FAZER PORNÔ

“Juro por Deus”, diz Celeste ao afirmar o sonho de fazer pornô. “Eu tenho vontade de ficar nua, mostrar meus seios, mostrar meu corpo”. O corpo ideal do ator, ela descreve: negro, na casa dos 50 anos.

Assista a entrevista: