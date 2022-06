Portal do governo e redes sociais deverão ser desativados de 2 de julho ao fim do período eleitoral

O Conselho Regional de Odontologia no Acre (CRO/AC) emitiu uma nota de repúdio contra o edital lançado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) para concurso com 622 vagas para diversas áreas da saúde. A entidade reclama o baixo número de vagas ofertados. São apenas 4 vagas divididas entre Feijó, Porto Walter e Plácido de Castro.

Para os profissionais, os moldes como foi posta a abertura de concurso público para provimento de vagas de cargos na SESACRE está totalmente descolado da atual realidade da saúde bucal no estado. “Desconsidera, inclusive, a necessidade urgente de contratação de cirurgiões-dentistas e auxiliares para garantir um eficaz atendimento à população e, principalmente, o grande número de vacância nos cargos de dentistas e auxiliares ao longo dos últimos anos”, afirmam.

De acordo com os odontólogos, não se trata de simplesmente ofertar vagas, mas sim de, pelo ao menos, manter o serviço de Odontologia funcionando no Acre, diante do quadro defasado de profissionais. “A saúde bucal é parte integrante e indissociável da saúde da população. Um estado que não valoriza o atendimento odontológico está, indiretamente, contribuindo para a piora dos índices dos usuários do SUS”.

O CRO/AC ainda garante que, juntamente com as demais entidades da Odontologia do estado, tomará as medidas cabíveis para que o estado do Acre não reduza e/ou precarize o atendimento odontológico.

Nessa segunda-feira, 27, a secretária estadual de Saúde, Paula Mariano, afirmou que o concurso foi aberto pensando na disponibilidade de vagas e necessidades profissionais das unidades.