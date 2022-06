Acreano ganha concurso de beleza Mister Teen Mundial, no Peru

Uma mulher ainda não identificada pela polícia, foi executada a tiros na madrugada desta quarta-feira, 29, no cais localizado nas proximidades do SENAI na rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi levada por criminosos até o cais e foi executada com cinco tiros. Após a ação, os criminosos fugiram do local. A vítima estava com cordão de ouro e dinheiro e não foi roubada.

Moradores da região escutaram os tiros e ao chegarem ao local, encontraram a mulher sangrando e acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém, os paramédicos nada puderam fazer pela vítima que já se encontrava morta.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

Na região nenhum morador quis se pronunciar a respeito do feminicídio, pois prevalece a lei do silêncio imposta pela organização criminosa.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).