Quase 170 casos de Covid-19 são confirmados no Acre nas últimas 24 horas

A secretária estadual de Saúde no Acre (Sesacre) informou por meio de publicação no portal do governo nesta terça-feira, 28, que grande parte dos atendimentos realizados nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPA) localizadas em Rio Branco são de cunho ambulatorial, de classificação verde ou azul.

“Em geral as urgências e emergências não chegam a 10% do total de atendimentos. Ainda assim, nossas unidades estão preparadas e não deixamos de atender quem procura as UPAs”, disse a gestora da pasta, Paula Mariano.

O governo do Acre afirmou que de janeiro a abril deste ano, as três UPAs (da Sobral, Segundo Distrito e Cidade do Povo) realizaram mais de 75 mil atendimentos. Os casos mais recorrentes foram síndromes gripais, dor de cabeça, mal-estar e dor no corpo.

O atendimento obedece critérios de classificação de risco. Os níveis de gravidade para classificação são: vermelho, significando caso gravíssimo, com necessidade de atendimento imediato; laranja: caso grave, com risco significativo e necessidade de atendimento urgente; amarelo: para gravidade moderada, com necessidade de atendimento rápido mas que pode aguardar; verde: pouco urgente; e azul: sem risco de agravamento, pode aguardar atendimento ou ser encaminhado ao posto de saúde.

