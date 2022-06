Maior festival de churrasco do Acre terá sua segunda edição em setembro

A segunda edição do maior evento gastronômico de churrasco do Acre, já tem data marcada. Dia 29 de setembro os Assadores da Amazônia estacionam no Estado com as melhores carnes e cortes assados de um jeito especial.

A nova logo de apresentação e dia da festividade foi divulgada na última segunda-feira, 27, mas a programação ainda não foi confirmada pela organização

“Fala amigos do fogo, estamos de volta e agora com nova cara. Vocês estão preparados para a segunda edição dos Assadores da Amazônia? Em breve a venda de ingressos”, diz as publicações no Instagram do evento.

A primeira edição ocorreu em 2018, e obteve a participação de mais de mil pessoas, com 70 assadores vindo de vários lugares do país e outras diversas atrações.