Assuero prevê que Alto Acre será a principal região produtora de carnes e grãos do estado

O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC), Assuero Veronez, saiu da primeira edição da Feira agropecuária Xapuri Rural Show otimista com o futuro da regional do Alto Acre no setor produtivo.

O evento foi realizado pela primeira vez, neste último fim de semana, pelo Sindicato Rural Patronal do município, que está em fase de refundação, com a parceria de diversas instituições e entidades, como o governo do estado e a própria FAEAC.

Para Veronez, a iniciativa foi corajosa e resultou em sucesso, segundo ele, como sempre ocorre com os eventos realizados por quem promove o agronegócio, não apenas pela festa, mas pelos negócios incentivados.

“Xapuri precisava de uma sacudida pra mostrar para as pessoas e poder público que ali é uma região vocacionada para o agro. Xapuri sempre foi identificada como a cidade do extrativismo, notadamente pela presença da Reserva Extrativista, que foi alvo de diversas iniciativas que fracassaram, mesmo com o forte apoio de políticas públicas e apoio internacional.

De acordo com Assuero, a pecuária manteve-se ativa, crescendo em número e qualidade na região. Entusiasmado com a iniciativa do evento que tem a pretensão de mostrar a força do setor naquela região do Acre, ele arriscou que o Alto Acre será, no futuro, o maior produtor de grãos e carne do Acre.

“Hoje estamos assistindo uma nova fase de introdução ao cultivo de grãos, especialmente soja e milho. É um processo importante de fortalecimento da economia local, gerando renda e empregos. O Alto Acre será a principal região produtora de carnes e grãos do Acre. Essa é nossa expectativa e o nosso propósito. Estamos só começando”, disse.

A realização da primeira feira agropecuária de Xapuri foi muito comentada nas redes sociais nesta segunda-feira (27), recebendo muitos elogios e algumas críticas. Nos próximos dias, o Sindicato Rural Patronal deverá divulgar um balanço e fazer uma avaliação da edição inaugural do evento que tem a pretensão de marcar lugar no calendário estadual.