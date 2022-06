Saúde cria incentivo financeiro para tratar transtornos do humor pós-Covid

A prefeitura de Brasiléia, através das secretarias de Cultura e de Educação, promoveu neste sábado, 25, a segunda edição do SabadArte em ritmo de festa junina.

A prefeita Fernanda Hassem prestigiou o evento, que contou com apresentação de quadrilhas, escolha dos reis , rainhas e princesas das escolas, danças de carimbó e show com Rogerlan e banda.

A quadrilha convidada, Matutos na Roça, vinda de Rio Branco, ajudou a brilhar na noite.

A mãe do estudante Artur Reis, que estuda o 2ª ano na escola Rui Lino, não escondeu a alegria pelo filho que ganhou o título de rei. “Estou muito feliz, foi a primeira vez que o Artur participou do desfile, veio ansioso para participar e ainda ganhou um bom prêmio em dinheiro”, disse.

Elizete Braga, gestora da escola “Os Pastorinhos”, falou da participação da escola no SabadArte Junino com a dança do carimbó.“É uma satisfação trazer as nossas crianças para participarem dessa atividade cultural, promovida pela prefeitura de Brasiléia, incentivando a cultura e os talentos. As crianças ficam felizes em participar desse tipo de apresentação, só tenho que agradecer”.

A prefeita Fernanda Hassem destaca o sucesso do SabadArte “A praça está linda, as famílias de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija vieram pra cá prestigiar o Sabad Arte, trouxeram seus filhos para se divertir no nosso parque pequeno príncipe, quero agradecer as nossas escolas municipais que acreditaram no projeto, essa atividade faz parte da programação do aniversário da cidade, a praça toda revitalizada ,onde construímos novos brinquedos para as crianças. Estou muito feliz e com o coração grato”, ressaltou.