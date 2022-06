Em quase 4 anos, Bolsonaro já repassou R$ 25 bilhões para o Acre

Crédito: Tudo Viagem

Depois de várias semanas sem lançar promoções para os passageiros do Acre, neste final de semana a Gol está vendendo passagens aéreas com descontos especiais para embarque em Rio Branco. Nos voos diretos da capital acreana para Cruzeiro do Sul a ida e volta para viagem no mês de setembro estão sendo vendidas neste final de semana por R$ 605,18, valor com taxas inclusas. (Veja detalhes na imagem abaixo).

De Rio Branco para Manaus, também em voo direto da Gol, a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por R$ 617,40. Essa promoção está disponível para viagem no mês de agosto deste ano. Os voos diretos da Gol decolam da capital acreana às terças-feiras e retornam do Amazonas sempre às quartas-feiras. De Manaus para Rio Branco o valor das passagens aéreas é o mesmo.

Os outros destaques são as passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo por R$ 1.147,48, Brasília R$ 1.148,00, e nas viagens para Curitiba há opções de voos de ida e volta saindo do Acre pelo valor de R$ 1.117.33. As promoções são para viagens nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro deste ano, exceto nos feriados.

As passagens aéreas são de ida e volta e incluem todas as taxas. As promoções terminam às 8 horas de segunda-feira (27/6).

Passagens aéreas de ida e volta com taxas inclusas

Partindo de Rio Branco

Chegando em Manaus por R$ 617

Chegando em Cruzeiro do Sul por R$ 605

Chegando em Brasília por R$ 1148

Chegando em São Paulo por R$ 1147

Chegando em Rio de Janeiro por R$ 1664

Chegando em Belo Horizonte por R$ 1784

Chegando em Curitiba por R$ 1117

