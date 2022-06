Após Bittar jantar com o MDB, Gladson abraça senador e diz que Márcia poderá ser vice em chapa

Diferente do que vinha afirmando, que a escolha do vice seria exclusivamente dele, nesta segunda-feira, 27, em Cruzeiro do Sul, ao lado do senador licenciado Márcio Bittar (União Brasil) o governador Gladson Cameli (Progressistas), disse que a ex-esposa do Congressista, Márcia Bittar, poderá ser a candidata a vice na chapa dele, por indicação do presidente Bolsonaro e do próprio Márcio. A decisão, segundo ele, será tomada em uma reunião na quarta-feira, 29.

“O partido do presidente Bolsonaro, o PL, certamente estará na chapa. Eu quero aglutinar e evitar rupturas com o senador Márcio Bittar, que muito tem ajudado o Estado. Quarta-feira vamos ouvir todos e decidir essa questão. Marcia é a indicação de um senador da República e do presidente da República, mas vamos decidir juntos”, explicou

Cameli e Bittar chegaram ao evento de lançamento da nova etapa da obra da AC-405 , com recursos do senador. Vestidos de coletes iguais do Deracre e muito sorridentes, o governador e o senador trocaram abraços e o gestor elogiou Bittar várias vezes.

Já Márcio Bittar não respondeu ao ac24horas se ele será candidato ao governo do Estado ou se a ex-mulher dele será vice de Gladson. “Esses assuntos são só entre eu e o Gladson. Não vou falar sobre isso”, citou.

No último sábado, 25, o senador jantou com dirigentes do MDB em um restaurante de Rio Branco e conversaram sobre as eleições de 2022. Na conversa, Bittar teria reforçado que caso Cameli não cumprisse o acordo de anunciar Márcia como vice, ele poderia disputar o governo nesta eleições.