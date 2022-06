Agora é pra valer: Jéssica disputa o Senado  

ESTAMOS quase entrando no mês das convenções regionais, que se iniciam em julho. E durante todo este período que antecede a montagem das chapas, quem mais tem sofrido um tiroteio de aliados é o governador Gladson Cameli. As pressões se acumulam e vão se avolumar ainda mais, se não for dado um basta agora. Anunciar urgente quem será o seu vice vai tirar um peso dos ombros e fazer cessar as pressões. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, diz o ditado. É muito simples: pega um nome da sua estrita confiança, anuncia, e quem quiser que lhe siga. Todos os grupos envolvidos na disputa da indicação têm cargos no governo, então é fajuta a hipótese de que pode haver debanda pelo nome do vice não ser do agrado de A ou de B. Vão virar rebeldes para perder as benesses no governo, os cobiçados cargos? Duvido! A parte mais dolorosa do ser humano é o bolso. Está passando da hora do governador Gladson tirar esse bode da sala.

UM PASSEIO NAS PESQUISAS

O LULA está dando até aqui um passeio cômodo nas pesquisas, o Datafolha de ontem trouxe o ex-presidente com 19% à frente do presidente do Bolsonaro. Não é certeza de vitória, mas é um dado que se repete e serve de parâmetro. Pelos números do Datafolha, se a eleição fosse hoje, o Lula venceria no primeiro turno.

MAIS GRAVE

PARA o presidente Bolsonaro, o mais grave na pesquisa do Datafolha é que a maior rejeição é a sua, com 55% e o Lula abaixo com 35%. Luz vermelha para o Bolsonaro.

RUIM PARA A TERCEIRA VIA

A PESQUISA também foi muito ruim para os candidatos da chamada terceira via, que não conseguem decolar.

SEM TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

NÃO cabe levantar nenhuma teoria da conspiração contra os institutos, que vêm colocando o Lula bem na frente. Se fosse apenas um instituto dando esta vantagem, até poderia se contestar, mas são todos. Será que todos se uniram para ser contra o Bolsonaro? Não faz sentido, não faz sentido, a tese da perseguição.

MUDA A CONFIGURAÇÃO

UMA VITÓRIA do Lula mudaria a configuração do poder no estado. O PT voltaria a ser protagonista, porque o futuro governador, os atuais prefeitos, para conseguir liberar recursos terão que bater na porta de ministérios ocupados por petistas. Quem hoje tem as portas dos ministérios abertas, com o Lula no PT terão trancas.

ERRO DE ESTRATÉGIA

AS PRAÇAS e as ruas na área central da cidade, estão limpas e conservadas. O transporte público já não tem tanta reclamação. As coisas parecem que vão se encaixando na gestão do prefeito Bocalom. Mas cometeu um erro de estratégia ao trazer o abacaxi do sistema de abastecimento de água para o seu colo, que é hoje onde se concentra a maioria das críticas.

MULHERES PODEROSAS

KEILIANE CORDEIRO (REPUBLICANOS), Meire Serafim (União Brasil), Lene Petecão (PSD), Rosana Nascimento (PSD), Perpétua Almeida (PCdoB), Dra. Suelen (PSD), Jezuíta Arruda (PSD), Charlene Lima (PL), Antonia Lúcia (REPUBLICANOS), Lana Vaz (PSDB), não será pela falta de muitos nomes como opção de voto para deputado federal, que a mulher deixará de votar em mulher, na eleição deste ano.

PEIXE COM ESCAMAS

ESTOU VENDENDO o peixe com as escamas, como me foi vendido ontem, pelo vice-governador Major Rocha. Segundo revelou Rocha ao BLOG, o senador interino Eduardo Veloso (União Brasil), procurou a deputada federal Mara Rocha (MDB) para sondar se ela topava ser a candidata ao Senado; na chapa do Gladson, e recebeu um tremendo “não”. A possibilidade disso, é zero.

ESPAÇO ABERTO

O ESPAÇO do BLOG está aberto ao senador Veloso para confirmar o convite, negar, ou explicar o episódio.

ARGUMENTO FORTE

O DEPUTADO federal Alan Rick (União Brasil) tem um argumento forte para postular junto à direção nacional ser candidato a senador: sua boa posição em todas as pesquisas até aqui realizadas.

ATÉ O MOMENTO

PELO volume de críticas nas redes sociais sobre a sua gestão, a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, se ela quiser ser uma boa cabo-eleitoral de quem apoiar para o Governo, Senado e deputado, terá de melhorar muito.

CONTINUA O CALO

NA ÚLTIMA eleição para deputado federal, o grande calo do PT foi a Perpétua Almeida (PCdoB), que ficou com a única vaga da coligação PT-PCdoB para Câmara Federal. E, ela continua sendo o calo do PT na eleição deste ano para Federal, disputando vaga de novo com os petistas.

O QUESITO É CONFIANÇA

“O Gladson não vai colocar em debate a indicação do vice. A escolha é pessoal. E, o quesito para o nome ser ungido é o da confiança, não é o político”. A afirmação foi feita ontem por quem orbita próximo do governador.

MUITO ENFÁTICO

NA CONVERSA que tive com o governador Gladson esta semana, ficou muito claro pelas suas colocações, que sobre essa questão do vice, ele não vai abdicar da escolha ser pessoal. Definiu numa frase o que pensa: “quero um vice que me dê paz, se eu for reeleito.”

NÃO VAI LHE GARANTIR

UM VICE indicado por político não lhe dará esta paz.

O QUE MAIS REFORÇA

PELO que tenho observado, o que mais reforça o sentimento interno do governador Gladson em não aceitar ninguém indicando o seu vice, e a relação conturbada que tem com o seu atual vice-governador.

CAMPANHA NA RUA

DEPOIS que o Gladson declarou ao BLOG de que a senadora Mailza Gomes (PP) pode ser candidata ao Senado se quiser; ela reforçou os contatos e a campanha dela está na rua. A liberação pela justiça eleitoral de várias candidaturas ao Senado numa chapa majoritária, quebrou o argumento que era usado para lhe tirar do páreo, o de que só havia espaço para um candidato.

REZA FORTE DA DONA LINDA

DE TUDO deste novo episódio da justiça eleitoral, que libera em tese o governador Gladson a ter vários candidatos a senadores na sua chapa, acabando com a pressão que sofria por uma candidatura única; vou pinçar um comentário de um deputado da base do governo: “A dona Linda Cameli tem uma reza forte”.

NÃO TEM O QUE FAZER

O JORGE VIANA (PT) não tem muito o que fazer, ao não ser o de tornar amiúde os seus contatos políticos, até a convenção regional. E, por um motivo: fora o PSOL, todo o bloco de esquerda está unido em torno da sua candidatura ao Senado.

VAI POLARIZAR

TODOS OS CAMINHOS levam ao raciocínio de que os candidatos do bloco governista e os demais não ligados à esquerda, vão se engalfinhar nas pesquisas para ver quem vai polarizar na disputa com o Jorge Viana (PT), pela única vaga do Senado.

TUDO O QUE PUDER SER FEITO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) tem entre os seus focos para esta eleição, não medir esforços para evitar uma vitória do Jorge Viana (PT) para o Senado. Tem reiterado em suas falas sobre a disputa. Bittar virou uma espécie de porta-voz informal no estado do bolsonarismo.

PINTURA DE SEGUNDO TURNO

A CADA dia que passa vai ficando mais nítida a pintura de que a eleição para governador caminha para ser decidida no segundo turno. Com quatro candidaturas com dois dígitos, decisão no primeiro turno é improvável.

FRASE MARCANTE

“Encontrar defeito é fácil, mas fazer melhor pode ser difícil”. Plutarco