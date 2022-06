Cruzeiro do Sul faz Campanha de Multivacinação neste sábado

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que estava em um período de “reclusão” depois de falar em dificuldades financeiras, reduzir salários temporariamente, ter secretário-adjunto preso por peculato e conseguir encerrar a greve da saúde concedendo 5% de aumento para a categoria, voltou a dar entrevistas.

Ele anunciou investimentos de mais de R$ 100 milhões para a infraestrutura, construção de casas e agricultura com recursos de emendas de bancada, parlamentares e do governo do Estado e a entrega de várias obras de gestões passadas deixadas inacabadas.

Os recursos são para a construção de casas para famílias em situação de vulnerabilidade social, para a agricultura, asfaltamento de ruas do município e outras obras de infraestrutura e para a revitalização da iluminação pública. Zequinha garante que até o final de julho, vai anunciar novos investimentos para Cruzeiro do Sul.

“Eu procuro me preservar as vezes, mas a sociedade precisa saber o que está sendo feito e muito será feito ainda este ano. Vamos entregar obras que gestões passadas deixaram inacabadas e em breve vamos anunciar o total em novos investimentos aqui para o Município”, afirmou.

Além de dívidas financeiras, Zequinha herdou ao menos 5 obras de gestões passadas, incluindo a que ele foi vice do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, e que vai inaugurar este ano.

No aniversário do município, em 28 de setembro, vai inaugurar parte do Complexo Esportivo, no Bairro Aeroporto Velho, o Centro Comercial as margens do Rio Juruá, a Creche da Variante e duas quadras esportivas no Bairro Miritizal. Mas a Rodoviária, inacabada na Variante, ainda não tem previsão de entrega.

“As obras inacabadas geram muitos problemas mas estamos resolvendo vários entraves. Quase tivemos que devolver R$ 950 mil da Rodoviária. O trabalho no entorno da Rodoviária, que é área de varzea, é mais caro do que o prédio, mas já temos mais de R$ 1 milhão garantidos para a solução. As obras inacabadas precisam de mais recursos, novas autorizações e as estruturas ficam danificadas com o tempo mas vamos resolvendo cada problema para entregar todas para a população e agora em setembro vamos inaugurar várias dessas obras inacabadas”, cita.

Vai asfaltar 3 quilômetros de ruas do município e atuar na recuperação de ramais em parceria com o governo do Estado.

Saúde e avanços

Concedendo reajuste salarial de 5% para o pessoal da Saúde do município, Zequinha conseguiu acabar com a greve iniciada desde o dia 31 de maio. Os avanços da gestão, de acordo com Zequinha, melhoraram a qualidade de vida da população. Ele cita o uso da tecnologia na saúde com a implantação do Prontuário Eletrônico dos pacientes e o acesso ao resultado de exames via WhatsApp. ” Com relação aos exames descentralizamos a coleta que pode ser feita agora no posto do Bairro e o resultado acessado por WhatsApp. Não há mais filas no Centro de Diagnóstico”, comemora.

A saúde da população das zonas rural e ribeirinha, também é garantida por meio dos atendimentos itinerantes, que ganharão o reforço de três quadrículos, para que os profissionais de saúde, possam chegar às localidades mais distantes.

A limpeza e a iluminação pública, também serão melhoradas segundo o gestor. Vai aumentar a frota de caminhões coletores de lixo e mudar as lâmpadas comuns pelas de Lead.