Mesmo com queda em 20 anos, taxa de mortalidade infantil no Acre ainda é maior do que média nacional

O governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve reunido na última quinta-feira, 23, com o senador Márcio Bittar (União Brasil) em Brasília e anunciou que o Partido Liberal (PL) irá compor a chapa majoritária nas eleições deste ano. O registro do encontro foi divulgado pelo próprio governador ao ac24horas.

Informações repassadas ao ac24horas, apontam que Gladson e Bittar acertaram, a princípio, os ponteiros na relação que estava estremecida em virtude da vaga ao Senado da República que, antes, o governador havia preterido ao deputado federal Alan Rick, também do União Brasil.

Entretanto, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de permitir por parte do governador mais de uma candidatura a única vaga ao Senado, Gladson acenou positivamente para o apoio a candidatura de Márcia Bittar ao cargo federal – contemplando assim os interesses do importante aliado do chefe do executivo acreano, senador Márcio Bittar. Além de Márcia, Gladson deverá apoiar a reeleição de Mailza Gomes e o deputado federal Alan Rick – ambos postulantes a vaga ao Senado da República.

Com o acerto positivo, Cameli deverá contar com o apoio de Bittar no pleito eleitoral deste ano, haja vista que, existiam rumores de um suposto anúncio de candidatura ao governo por parte de Márcio.