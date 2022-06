Com cara pintada, Petecão brinca de queda de braço durante a comemoração dos 30 anos da demarcação do território Ashaninka

O senador Sérgio Petecão (PSD), pré-candidato ao governo do Acre está cumprindo extensa agenda na região do Juruá durante a semana e nesta sexta-feira, 24, participou da celebração dos 30 anos de demarcação do território Ashaninka, na comunidade Apiwtxa, localizada às margens do Rio Amônia.

Durante a agenda, o pré-candidato teve o rosto pinta com as cores da etnia e também brincou em uma disputa de queda de braço com os indígenas da Aldeia.

Em suas redes sociais, Petecão falou da experiência. “Fiquei encantado com tudo que vi. Essa região aqui é muito linda e nós precisamos ouvir essas pessoas. Recebemos boas sugestões e boas ideias. Esse povo precisa da nossa atenção”, destacou Petecão.

A festividade pela conquista do território está sendo realizada do dia 22 a 25 de junho. Na ocasião, os convidados participam de atividades tradicionais e têm a oportunidade de experimentarem a caiçuma – bebida fermentada produzida, principalmente, a partir da mandioca.

O Partido Social Democrático (PSD), que tem Petecão como presidente do direito estadual, apresenta duas pré-candidaturas de lideranças indígenas: os irmãos Isaac e Francisco Piyãko disputarão aos cargos de deputado estadual e deputado federal, respectivamente, com o objetivo de buscar mais representatividade para os povos indígenas.