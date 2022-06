Sine oferece 27 vagas de empregos nesta quinta-feira em Rio Branco

A Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC, divulgaram no Diário Oficial desta quinta-feira, 23, os resultados preliminares do Exame Médico e Toxicológico e da Perícia Médica para os candidatos que se declararam com deficiência (PCD), no concurso público do Instituto Socioeducativo do Acre, ISE.

O candidato disporá, unicamente, de 02 dias para contestar os resultados preliminares do Exame Médico e Toxicológico e da Perícia Médica para os candidatos que se declararam com deficiência (PCD), exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br, a partir das 8h do dia 27 de junho de 2022 até as 18h do dia 28 de junho de 2022, considerando-se o horário local da cidade de Rio Branco/AC.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected].

O resultado está disponível a partir da página 21 do Diário Oficial de hoje.