Em parceria com o governo, Mâncio Lima intensifica programa de mecanização agrícola em comunidades rurais

O programa de mecânicazação rural , que garante o uso de maquinário especializado para o preparo do solo para o plantio, desenvolvido em parceira entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Mâncio Lima é intensificado no município.

Desde o mês de maio 105 famílias foram atendidas nas comunidades da Maloca, São Domingos, Ramal do 20, e Feijão Insosso somando mais de 150 horas trabalhadas, o que permitiu a ampliação da produção agrícola e melhorias na qualidade do produto que chega à mesa do consumidor.

A vice prefeita, Ângela Valente, destaca que o processo de modernização das práticas agropecuárias, como a inserção de maquinários para ampliar a produtividade tem melhorado a vida do homem do campo e diversificado a agricultura familiar em Mâncio Lima, estimulando e promovendo o desenvolvimento econômico e social através do aumento da produtividade e diversificação de culturas nas propriedades rurais dos agricultores familiares.

“Este trabalho de mecanização agrícola é de um ganho muito grande para a produção de nossa cidade. Mâncio Lima é uma cidade tipicamente agrícola e, nos últimos anos nossa gestão tem trabalhado para fortalecer e diversificar a produção agrícola familiar. Já é possível observar ganho financeiro, qualidade de vida de nossas famílias que vivem do campo e um melhor padrão de vida delas”, enfatizou a gestora.

Terras indígenas mecanizadas

Na Terra Indígena Puyanawa, localizada há cerca de 15 quilômetros do centro de Mâncio Lima, a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Mâncio Lima vai atender 120 produtores rurais que cultivam a farinha de mandioca, feijão e melancia. Para esta comunidade o convênio foi firmado para a doação de combustível por parte do Governo e a disponibilização das maquinas e operadores por parte da Prefeitura, somando investimento de R$ 50 mil. O Deracre e a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA, são os responsáveis pelo gerenciamento do combustível e apoio técnico.

O cacique e vereador da Terra Indígena Puyanawa, Joel Puyanawa disse que a mecanização garante benefícios ambientais, eliminando a necessidade do fogo no preparo da terra para o plantio.

“Esta parceria gera um impacto positivo muito grande na vida dos nossos parentes, melhora a renda da família, aumenta a produtividade e o surgimento de novas culturas agrícolas. A mecanização agrícola garante a preservação da natureza, a floresta em pé, evita o uso do fogo que descontrolado causa danos ao meio ambiente e gera sérios prejuízos econômicos. Sempre trabalhamos assim, plantando sem derrubar floresta, totalizando mais de 150 quadras de terras mecanizadas repercutindo na colheita e comercialização do produto”, explicou.