Ruas dos bairros Preventório e Ivete Vargas terão obra de 180 dias a partir de quinta (23)

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), o Governo do Estado e outras instituições do setor produtivo, como Federação da Agricultura e Pecuária (FAEAC) e Sebrae são parceiros na realização da primeira edição da Xapuri Rural Show, feira que acontece neste fim de semana, nos dias 24, 25 e 26 de junho, no Polo Industrial de Xapuri.

Representantes de instituições parceiras e do Governo do Acre estiveram reunidos na tarde de terça-feira, 21, para discutir detalhes do evento. Estiveram presentes o presidente da FIEAC em exercício, João Paulo Pereira; os secretários de Estado Assurbanípal Mesquita (Seict); Edivan Azevedo (Sepa); o presidente da FAEAC, Assuero Veronez; Mauro Marcelo, do Senar; a diretora-técnica da Casa Civil, Glória Melo, e o consultor do Sebrae, Clóvis Consoli; remotamente, participou a presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Xapuri, Audilena Novaes.

João Paulo Pereira destaca que o Sistema FIEAC levará para a feira a Unidade Móvel de Marcenaria do SENAI. “Estamos felizes por participar deste evento que será muito importante para Xapuri e região. Haverá muitas atrações e rodadas de negócios, reunindo empresários, produtores rurais e acreditamos que será uma feira de sucesso”, frisou.

Para o secretário Assurbanípal Mesquita, o estado contribui para a promoção da Xapuri Rural Show visando aquecer a economia do município, gerando negócios, postos de trabalho e renda. Já o titular da Sepa, Edivan Azevedo, ressalta que o evento demonstra que a vocação do município como um todo é agricultura e pecuária. “Ou seja, o agronegócio e a Xapuri Rural Show vêm selar esse compromisso do Governo do Estado em apoiar a iniciativa privada, quer seja na produção como também nos eventos”, acrescentou.

A primeira edição da Xapuri Rural Show terá início nesta sexta-feira, dia 24, às 13h, com uma cavalgada. A programação do evento inclui rodeio, motocross, prova de laço, palestra, encontros empresariais e rodada de negócios, prova de ciclismo, concurso de rainha do rodeio, shows musicais e outras atrações.

Assessoria FIEAC