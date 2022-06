Negando acordo entre família e o PT, Gladson cutuca Bittar e JV: “enquanto os dois se alfinetam, eu governo”

Em agenda em Brasília, desde o início da semana, o governador Gladson Cameli (Progressistas) conversou com a reportagem do ac24horas na tarde desta quarta-feira, 22, e negou a insinuação do senador Márcio Bittar (União Brasil) de que haja acordos com a família ‘Cameli’ para que apoie nas eleições deste ano ao ex-senador Jorge Viana (PT).

A suposta suspeita de “conchavos” entre Viana e Cameli ocorreu em uma declaração do senador Márcio Bittar, onde o mesmo afirmou que o petista era ingrato ao não reconhecer supostos apoios, incluindo da família de Hildebrando Pascoal em suas eleições passadas no Acre. No entanto, Gladson negou veementemente a existência de qualquer diálogo nesse sentido com JV. “Não há nada disso”, comentou.

O chefe do executivo acreano se mostrou incomodado com as alfinetadas de Jorge Viana e Márcio Bittar e disse que segue focado em governar o estado. “Enquanto os dois se alfinetam, eu governo o Acre”, declarou.