Na véspera de ser preso, pastor pediu dinheiro a fiéis para reformar igreja

Os casais interessados no Casamento Coletivo que será realizado no município de Manoel Urbano, interior do Acre, têm até esta quinta-feira, 23, para realizar inscrição junto ao Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Serão 50 vagas para casais que residem na cidade e não tem condições financeiras de arcar com os custos do casamento nos cartórios extrajudiciais.

A cerimônia do Casamento Coletivo, que faz parte do Projeto Cidadão, acontecerá durante o “MP na Comunidade”, no dia 23 de julho. O órgão já realiza a triagem da documentação no Fórum de Manoel Urbano (Fórum Dr. Celso Secundino Lemos, na Rua Mendes Araújo, 1.267, São José).

Os casais interessados devem levar até a unidade judicial os seguintes documentos:

Noivos solteiros: Certidão de Nascimento original, comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia)

Noivos divorciados: Certidão de Casamento original com Averbação do Divórcio, cópia do processo ou sentença do divórcio, comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia)

Noivos entre 16 e 18 anos incompletos: Certidão de Nascimento original, comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.