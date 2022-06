Moradores ateiam fogo em terreno baldio e causam princípio de incêndio em Rio Branco

A Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) promoveu palestras nessa semana em alusão ao mês do Meio Ambiente em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). No entanto, afirmou ao portal Agência de Notícias do Acre que ainda não iniciou as ações referentes ao cronograma de o combate ao desmatamento e queimadas.

Ainda assim, o órgão garante que essas execuções serão realizadas ainda neste mês de junho. O governo informou que todas as secretarias estaduais estão orientadas a monitorar e coibir as ações de queimadas, desmatamentos e outras possíveis infrações ambientais.

As palestras ministradas sobre Sistema de Comando de Incidente Aplicado pelo CBMMS nos Incêndios Florestais no Pantanal e Fogo no Pantanal: Prevenções, Combate e Desenvolvimento Sustentável, tiveram objetivo de apresentar medidas de prevenção e combate, além da exemplificação de práticas sustentáveis.

O tenente Freitas Filho, do CBMAC, explicou alguns termos técnicos da área, como “foco de calor”, que é um evento identificado por satélites que orbitam entre 700 e 900 km da terra. Os focos detectados têm temperatura superior a 47° C. Um incêndio pode gerar vários focos de calor, a depender da extensão e da configuração do evento detectado.

Já a queimada é o uso do fogo como técnica para manejo de áreas, geralmente para limpeza de terrenos para agricultura ou outros fins similares. O objetivo é limpar áreas e nutrir o solo com as cinzas resultantes da ação.