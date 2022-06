Longo declara apoio a aprovados do bombeiro e pede alteração em edital

O deputado Pedro Longo usou o pequeno expediente da sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (22), para declarar seu apoio aos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros.

Os candidatos que foram aprovados em todas as etapas, aguardam alteração do edital por parte do Governo do Estado para que sejam considerados aprovados no certame, a partir do projeto de lei aprovado na Casa do Povo que permite a inserção.

“Quero reiterar aquilo que já assumi aqui. Estamos do lado de vocês, buscando fazer com que essa alteração ocorra o mais rápido possível”, afirmou.

Como justificativa, o líder do Governo defendeu que o último concurso dos Bombeiros levou cerca de 10 anos entre sua realização e a renovação da corporação. Entre esse período, um desfalque foi gerado no órgão – o que precisa ser evitado, de acordo com o político.

“Esse problema precisa ser corrigido agora com essa possibilidade que temos de inserir esses jovens na carreira militar. Ficou desfalcada a corporação e não queremos que isso ocorra agora. Não há razão para aqueles que foram aprovados no TAF precisem ser restringidos a um percentual muito pequeno. Acho que houve um erro quanto à fixação, mesmo entendendo a importância de criar uma limitação. A alteração no edital é um caminho para resolver essa questão”, salientou.

Pedro Longo fez um apelo ao secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), Ricardo Brandão, para que a alteração seja feita no edital.

“Contem com o nosso apoio. Estamos com vocês. Essa vitória será conquistada”, finalizou.