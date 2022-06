Ex-ministro Milton Ribeiro é preso em operação da PF

O avião que trazia o jogador Neymar dos Estados Unidos para São Paulo precisou fazer um pouso não programado na madrugada desta terça-feira (21) no Aeroporto Internacional de Boa Vista, capital de Roraima. Por volta das 12h30 (horário de Brasília), a aeronave dele ainda estava parada na pista.

O pouso ocorreu por conta de um problema no para-brisa, apurou o ge.com. Para evitar risco de despressurização, a aeronave desviou a rota original e pousou por volta das 2h desta terça-feira no aeroporto da cidade e segue no local.

Estavam a bordo do avião, além de Neymar, a namorada dele, Bruna Biancardi, a irmã, Rafaella, e alguns amigos. Todos passaram a noite em Boa Vista e seguirão nas próximas horas para São Paulo.

Servidores do aeroporto disseram ao g1 que há a informação de que um jatinho partiu de São Paulo rumo a Boa Vista para buscar o atacante do PSG na cidade. O aeroporto não divulgou informações sobre o caso e orientou procurar a equipe do jogador.

Pelo sistema de monitoramento Flight Radar, o avião do jogador saiu de Las Vegas, passou pela Flórida, Barbados e, depois, aterrissou em Boa Vista.

Nas redes sociais, a tag “avião do Neymar” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Perfis de fãs do jogador publicaram fotos nas quais o brasileiro aparece junto a funcionários que seriam do aeroporto de Boa Vista.