Duarte denuncia condições precárias da balsa de Xapuri e pede construção de novo Hospital

Para facilitar o processo de realização de prova de vida de aproximadamente 1.300 beneficiários do Sistema de Previdência Estadual, o Instituto de Previdência do Acre, o Acreprevidência, lançou o aplicativo AcrePrev, que faz esse serviço por meio do celular.

O intuito é evitar que as pessoas se desloquem até a sede do órgão, diminuir filas e facilitar o acesso ao serviço da prova de vida. O presidente da instituição, Francisco Assis Filho, explica que esse aplicativo é importante para garantir a segurança da clientela do Acreprevidência, que é composta, em grande parte, de idosos.

A prova de vida dos aposentados e pensionistas vinculados ao Acreprevidência é uma obrigação pessoal, prevista na Lei nº 2.438, de 22 de julho de 2011. O beneficiário ficará inadimplente a partir do mês subsequente previsto para a sua atualização.

É preciso apenas que o beneficiário tire uma fotografia com um documento oficial com foto (Carteira Nacional de Habilitação ou identidade) abaixo do queixo e anexe ao aplicativo para análise.

Veja como e onde acessar o aplicativo aqui.