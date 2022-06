No Acre, homem é acusado de roubar gado de padre e vender a carne

A prefeitura de Porto Walter começou nesta terça-feira, 21, a pagar o salário de junho para os servidores públicos, além da primeira parcela do 13º salário e o retroativo de janeiro aos professores referente ao reajuste de 33,24% do Piso Nacional do Magistério. Os pagamentos se entendem até o dia 24, sexta-feira.

O prefeito César Andrade diz que a medida, que beneficia os servidores e aquece o comércio, é um presente pelo aniversário de 30 anos de emancipação política do município, que será comemorado neste sábado, 25.

“Pagar em dia os salários, direitos e conquistas dos servidores é obrigação do gestor e é melhor ainda, no aniversário da cidade, onde o comércio lucra e os servidores movimentam a economia. Estou cumprindo minhas obrigações e espero que Porto Walter tenha muitos anos de desenvolvimento e geração de emprego e renda para quem precisa”, concluiu o gestor.

A servidora Queila Silva afirma que é possível se programar contando com os pagamentos sempre no meio do mês e a antecipação do 13° salário. “Nos últimos anos tivemos o 13º antecipado e pagamento antecipado. Estamos falando de responsabilidade e de novas oportunidades”.

Calendário:

Dia 21/06/2022: Terça-feira, a prefeitura paga: Conselheiros Tutelares; Gabinete do prefeito; Gabinete do vice-prefeito; Procuradoria Jurídica; Sec. de Administração; Sec. de Agricultura; Sec. de Assistência Social; Sec. de Finanças; Sec. de Meio Ambiente; Sec. de Obras e Sec. de Planejamento;

Dia 22/06/2022: Quarta-feira: Secretaria de Educação; Professores Efetivos(será pago o Salário e o Retroativo referente ao mês de janeiro de 2022 obedecendo ao novo Piso Nacional); Professores Provisórios; Funcionários de Apoio (efetivos e provisórios) e Catraieiros.

Dia 23/06/2022: Quinta-feira: Secretaria de Saúde; Efetivos, provisórios e cargos comissionados; Agentes Comunitários de Saúde; Agentes de Combate à Endemias; Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem.

Dia 24/06/2022: Sexta-feira: Adiantamento referente a 1ª parcela do 13° salário para todos os funcionários do quadro efetivo e comissionado.