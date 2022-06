Motociclistas são arremessados no asfalto em colisão na Estrada de Porto Acre

Uma colisão entre duas motocicletas deixou Isaquel Araújo da Silva, de 22 anos, e Maurete Nogueira Gomes, de 47 anos, gravemente feridos na manhã desta terça-feira, 21, no quilômetro 29 da Rodovia AC-10, Estrada de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, Isaquel trafegava em uma moto modelo Honda Titan, de cor vermelha, no sentido Rio Branco-Porto Acre, quando invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o motociclista da moto modelo Honda de cor azul. Com impacto, as duas vítimas foram arremessadas contra o asfalto.

Populares que passavam no local acionaram duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas do acidente ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ambos se encontram em estado de saúde grave. Segundo o médico do SAMU, Isaquel sofreu um traumatismo crânio encefálico (TCE), trauma no tórax, uma lesão grave no pulmão e precisou ser entubado. Já Maurete sofreu uma fratura na perna esquerda. Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. As motocicletas foram removidas por um guincho.