Grupo acusado de matar e filmar morte de jovem com 14 tiros pega mais de 110 anos

Em julgamento concluído na noite desta terça-feira, 21, o Conselho de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco condenou os quatro envolvidos no assassinato do jovem Maycon Alencar de Souza, de 27 anos. Ele foi morto com 14 tiros na cabeça em maio de 2020 na região da Vila Acre e teve sua execução filmada. A sentença de todos os envolvidos supera os 110 anos de reclusão em regime fechado.

A maior pena ficou com Jonatham Gomes dos Santos, condenado a 33 anos e 10 meses. Ivan Souza da Silva, a 28 anos e 10 meses, Davi Rodrigues de Souza, 24 anos e 10 meses e Karoline Alves Guimarães condenada a 23 anos e quatro meses.

O crime aconteceu na noite do dia 25 de maio de 2020. Depois de beber em companhia de amigos na Vila Acre, Maycon Alencar de Souza e sua namorada M.S.L. retornavam para casa quando no meio do caminho foram abordados pelos quatro acusados, que sob ameaças de armas, os levaram para uma chácara abandonada do Ramal Bom Futuro, na Rodovia AC-40. No local, depois de quatro horas, o rapaz foi executado com 14 tiros, todos na cabeça.

Os acusados filmaram toda a execução e divulgaram as imagens nas redes sociais. Horas antes do crime, Ivan já havia executado Ronaldo Ribeiro da Silva, no bairro Belo Jardim. De acordo com os autos do inquérito policial, a briga entre facções criminosas teria sido a motivação. Maykon morava numa área dominada por um grupo rival e estava na Vila Acre, área de outra organização criminosa. As penas dos integrantes do grupo somadas chegam a 110 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.