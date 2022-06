Foragido por estupro no Acre é preso por abusar de enteada adolescente em Cuiabá

A partir desta semana, a Universidade Federal do Acre disponibiliza uma plataforma que permite a emissão de diplomas em formato digital, por meio de downloads, que alcança inicialmente alunos dos cursos de graduação.

A iniciativa proporciona benefícios como a redução de custos, agilidade, transparência no processo e desenvolvimento sustentável, com o fim da adoção do documento em papel.

O Diploma Digital ficará disponível no Portal do Aluno e poderá ser baixado em duas versões, uma em XML e outra em Representação Visual do Diploma Digital (RVDD), em PDF.

Os arquivos gerados podem ser validados no portal do Ministério da Educação (MEC) ou no portal de validação de diplomas disponibilizado pela Ufac. O prazo para emissão será de até 60 dias.

“Assim como a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, em 2020, hoje estamos investindo em mais uma inovação para a Ufac e precisamos continuar avançando. O novo diploma digital vai proporcionar aos nossos estudantes celeridade no processo de emissão do documento”, disse a reitora Guida Aquino.

O documento contará com a assinatura da reitoria e da coordenação do Nurca, e contemplará o uso do nome social do estudante, conforme decretos e legislação vigentes, bastando ser solicitado na etapa de colação de grau.

O lançamento da plataforma aconteceu no dia 14 de junho, no auditório do Órgão dos Colegiados Superiores, no campus-sede, em Rio Branco e contou com a presença de membros da administração superior, pró-reitores, diretores e coordenadores de centro no campus-sede. Os representantes do campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, participaram da reunião por videoconferência.