Com presença da ministra Cristiane, conselhos tutelares ganham veículos e equipamentos

Nesta segunda-feira, 20, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, esteve no Acre para a entrega de kits com veículos e equipamentos aos três conselhos tutelares de Rio Branco e de outros 12 municípios do interior do Estado. Ao todo, foram 15 kits, cinco deles adquiridos com emendas parlamentares do deputado federal Alan Rick (União Brasil), um com recurso do próprio Ministério, quatro com emendas do deputado federal Léo de Brito (PT), três do deputado federal Jesus Sérgio (PDT) e dois da senadora Mailza Gomes (PP), que também esteve presente na solenidade.

O deputado federal Alan Rick declarou estar feliz em fazer parte da história da defesa da mulher, das crianças e dos adolescentes do Acre. “Com investimento, damos condições para o combate a essa onda de feminicídio e de violência contra a mulher no estado. Também estou muito feliz de contribuir com minhas emendas para os conselhos tutelares de cinco municípios. São veículos e equipamentos que vão facilitar o trabalho de proteção às nossas crianças e adolescentes”, disse.

“Agradecemos aos parlamentares que destinaram os recursos. Com certeza, esses kits irão auxiliar os conselhos tutelares que tem essa deficiência com a falta de veículos. Estamos mais do que felizes! É um sonho realizado! Gratidão!” – disse o conselheiro tutelar de Feijó, Adiones Silva.

“Hoje é um momento de muita alegria, momento que nós sonhamos. Esses Kits chegam em uma boa hora. Vamos poder sentar perante um computador digno e fazer o nosso melhor”, disse a vice-presidente da Associação dos Conselhos Tutelares do Acre, Naira Carvalho.

Além dos veículos, os conselhos tutelares receberão computadores, impressoras, TVs, bebedouros, refrigeradores, e condicionadores de ar. Um investimento de R$ 133 mil em cada kit, totalizando R$ 1,9 milhão. Na solenidade, também foram entregues viaturas e armamento para as polícias civil e militar, doados pela Força Nacional, para atuação no combate a violência contra a mulher.

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto, ainda garantiu recursos do governo federal para a construção da Casa da Mulher Brasileira. “O investimento é em torno de R$ 6 milhões do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A Casa é um local em que a mulher vai encontrar todo o acolhimento”, finalizou.