Saúde: Com banca definida, Acre cria comissão para coordenar concurso

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene Cordeiro, é a governadora do Estado pela 6ª vez. Ela assumiu o cargo nesta segunda-feira (20) em razão da ausência do governador Gladson Cameli, que viaja para cumprir agenda institucional.

Enquanto Waldirene estiver no exercício temporário do Poder Executivo, a presidência do TJAC é exercida pelo desembargador Roberto Barros até o próximo dia 23.

A agenda da governadora em exercício incluiu, na manhã de hoje, 20, a assinatura da Ordem de Serviço da obra da Diretoria de Tecnologia (Ditec) do TJAC. A agenda segue com uma cerimônia de entrega de viaturas e armamentos para Polícia Militar e Civil com a presença da Ministra Cristiane Britto, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), do Governo Federal.

Durante o evento, a deverá realizar o anúncio de construção da Casa da Mulher Brasileira, do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, bem como da disponibilização de qualificação para mulheres em situação de violência doméstica e familiar no estado do Acre, com a abertura do workshop de capacitação da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Estado do Acre.