Após ser condenado, Ícaro Pinto será investigado pelo TCE por acumular cargos públicos

Pré-candidato a deputado federal e presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano reuniu-se na manhã de sábado, 18, com representantes da Six Eight, game house de Free Fire com sede em Rio Branco que reúne jovens que têm interesse ou afinidade na área, para debater a geração de emprego e renda à juventude por meio do mercado tecnológico. A ideia é trabalhar em conjunto com a instituição para construir projetos que abram espaço para inserção no mercado local.

Durante a conversa, eles discutiram formas de capacitar os jovens para terem oportunidades de gerar riqueza por meio das plataformas digitais, estruturar de forma sólida o setor em todo o estado, atrair mais pessoas para a área e aprimorar as habilidades que o público-alvo tem em cada dinâmica tecnológica.

Além do presidente da Six Eight, Jardesson Lopes, diversos outros associados da organização também estiveram presentes no encontro e apresentaram sugestões para o setor no estado. Ao longo da conversa, Adriano destacou que por meio do uso de tecnologia e fomento e a inovação é possível estimular todo tipo de atividade para se multiplicar em produtividade.

Segundo ele, é preciso potencializar a pesquisa estimulando todo tipo de trabalho nas universidades, propondo intercâmbio, reuniões empresariais para a troca de experiências, o chamado multi marketing, e conscientizar a sociedade para difundir o entendimento de que é preciso uma atuação forte e conjunta.

“Os jovens líderes dessa gamehouse enxergaram um potencial profissional gigantesco nos jogos online. Os games virtuais se tornaram uma plataforma de trabalho que gera renda e ocupação que tiram a juventude da ociosidade e de perigos como a criminalidade e as drogas. O pessoal da Six Eight, fundada há pouco mais de um ano, já mobiliza, atualmente, mais de 25 pessoas na associação. Iniciativas como essa precisam ser estimuladas, elas fazem a verdadeira diferença”, destacou o pré-candidato.