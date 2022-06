Duas apostas de Rio Branco acertam a quina da Mega Sena e vão levar mais de R$ 400 mil

Santiago de Compostela é a capital da região de Galiza, no noroeste da Espanha. A cidade é conhecida como o ponto culminante da rota de peregrinação dos Caminhos de Santiago, e o suposto local de sepultamento do apóstolo bíblico São Tiago. Os restos mortais dele estão, supostamente, dentro da Catedral de Santiago de Compostela, consagrada em 1211, cujas fachadas de pedra elaboradamente talhadas se abrem para grandes praças no interior das muralhas medievais da cidade antiga. Todos os anos, o Caminho de Santiago recebe peregrinos de todo o mundo.

Um acreano acaba de realizar o sonho de sua vida de percorrer o local considerado sagrado. No último dia 4 de junho, o acreano Marcelo Pinheiro da Silva, 36 anos, completou um sonho que durou 34 dias. Carregando apenas uma mochila, Marcelo gastou mais de um mês para completar os 800 km do percurso.

”Eu conheci o Caminho de Santiago em 2012 através de um filme chamado “O Caminho”, baseado em fatos reais. A partir daí passei dez anos sonhando em realizar. “Eu decidi tornar realidade, porque por diversas noites eu sonhei estando no caminho. Eram sonhos muito reais onde parecia que eu estava lá. Acordava no meio da noite, com o coração pulsando. Eu sabia que eu precisava realizar essa peregrinação. Me preparei e parti para a Espanha. Lá tem um místico que diz que não somos nós que escolhemos o caminho, mas é o caminho que nos escolhe”, conta Marcelo.

O acreano relata que percorria de 20 a 30 quilômetros a pé por dia e conta o aprendizado em mais de um mês de peregrinação. “Enfrentei o frio, a chuva, o calor, a saudade de casa, mas sempre havia uma seta amarela que me guiava. O caminho nos ensina, trabalha muito a nossa humildade, nos mostra que não precisamos de muito para sermos felizes. Foi a maior experiência da minha vida, só vivenciando é possível saber como é. Durante o caminho eu vivi momentos únicos, como uma interação com Deus, com a natureza, com a alma e o espírito renovados. Tive momentos de autoconhecimento, superação, amadurecimento e aprendizado. Estou há três dias que cheguei em Rio Branco ainda estou em transe”, destaca.

Para realizar o sonho de se tornar um peregrino foram 34 dias, 800 quilômetros, 1 milhão e 100 mil passos para concluir todo o trajeto e um sonho realizado. “Quando dava vontade de parar e o cansaço batia eu começava a correr para provar ao meu corpo que tinha algo pior que caminhar. Sem dúvidas, após 34 dias fazendo esse caminho, eu volto para casa sendo uma outra pessoa, uma pessoa muito melhor do que eu era. Deus falou comigo nessa aventura e trabalhou em muitas áreas da minha vida. Ao chegar em Santiago de Compostela percebi que aqui se inicia o meu verdadeiro caminho, pois não há mais flechas para me guiar, eu terei que pintá-las e segui – las em minha vida e isso é mais difícil do que andar 800 km sob o frio, chuva ou calor”, finaliza Marcelo.

Confira a galeria de fotos de Marcelo: