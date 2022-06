Rodeada de pastores, Mailza evita falar sobre atrito com Gladson

Presente no palco em frente da Arena da Floresta da Marcha para Jesus nesta sexta-feira, 17, a senadora Mailza Gomes (Progressistas) evitou falar sobre o atrito interno com o governador Gladson Cameli pelo comando da sigla no Acre.

Rodeada de pastores, do deputado federal Marcos Feliciano e do prefeito Tião Bocalom, Gomes evitou polemizar a situação e não tocou no assunto. No entanto, no decorrer do evento, vários religiosos demonstraram apreço e apoio a parlamentar que dispõe de prestígio na classe evangélica.

Segundo informações obtidas pela reportagem do ac24horas, Gomes não teria gostado da atitude do chefe do executivo acreano em convocar a reunião com os deputados estaduais e prefeitos da sigla em busca de apoio interno para assumi o PP.