Combustíveis têm reajuste de preço: gasolina sobe 5,18%; alta do diesel é de 14,26%

O jovem padre Antônio Menezes, que está à frente da paróquia de São Sebastião, de Xapuri, desde o começo de 2021, já é bastante conhecido na cidade pelo seu estilo diferente quando comparado aos sacerdotes que já passaram pela igreja católica no município.

Membro da Renovação Carismática Católica, Menezes é irrequieto e comunicativo, além de ser dono de uma postura que foge dos padrões conservadores, e uma delas é o gosto pela inovação nas decisões e nas ações da igreja católica no município.

Assim que assumiu o cargo, o padre chamou a atenção e causou um certo burburinho na cidade ao cobrar publicamente, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, os fiéis que não estavam em dia com suas obrigações financeiras na paróquia local.

Agora, o padre anuncia uma novidade para a celebração de São João do Guarani, uma das almas milagrosas mais conhecidas do Acre, no próximo dia 24 de junho, com uma procissão que vai ser realizada no meio da floresta.

“Dia 24, às 10 horas da manhã, será a Santa Missa com procissão no meio da mata, no meio da selva. Tem fiel que está até com medo de encontrar uma onça no meio da Reserva Chico Mendes. A procissão na cidade é na rua e no interior é na mata”, explicou.

Centenária, a celebração de São João do Guarani, apesar da informalidade, é uma das maiores tradições religiosas de Xapuri e atrai devotos de vários lugares do Acre e até de outros estados. Os festejos ocorrem anualmente, no dia de São João Batista.