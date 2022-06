Deputado Marco Feliciano deve substituir Bolsonaro na ‘Marcha para Jesus’ em Rio Branco

O maior evento evangélico do Acre, a Marcha Para Jesus 2022, acontecerá nesta sexta-feira, 17, em Rio Branco e não deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal de São Paulo, Marco Feliciano deve representa-lo na ocasião.

O chefe do executivo foi convidado e cogitou sua participação na ação, mas não confirmou até então. Na agenda oficial do Planalto, consta sua ida a uma cerimônia alusiva ao Programa Internet Brasil, na cidade de Natal, às 11h de hoje no Rio grande do Norte.

Com concentração às 15h, em frente ao Terminal Urbano, o pastor e cantor André Valadão e banda comandará a celebração.

Para o pastor Paulo Machado, a festividade que acontece no Estado há 26 anos, é um “momento de clamor, de manifestação da fé, em que impetramos bênçãos sobre o nosso Estado e autoridades de um modo geral”.

A iniciativa é realizada em parceria com a Associação dos Ministros Evangélicos (Ameacre) e igrejas da região, com apoio do governo do Acre, prefeitura de Rio Branco e Redes Boas Novas.