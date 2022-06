Alegando insegurança, moradores derrubam equipamento de praça de Mâncio Lima

O acreano Arthur Marçal, de 13, anos, natural de Cruzeiro do Sul, que participa do Programa The Voice Kids, da Rede Globo, voltará ao palco neste domingo, 19, último dia das batalhas. O programa é exibido às 12h20min no Acre.

Arthur, que disse orgulhoso “estar vindo da floresta Amazônica” e defendeu a música erudita em maior escala no Brasil foi um dos cantores mais disputados pelos técnicos Michel Teló, Mayara e Maraísa e Carlinhos Brown na estreia.

“É isso que quero da minha vida. Levar a ópera para o Brasil em maior escala. A ópera traz paz”.

Ele optou por fazer parte do time Brown, que elogiou o acreano.

“É uma honra ter você no meu time, você que é advindo de um lugar na floresta. O Teatro Amazonas e todos os teatros te esperam porque você é material crescente nesta área de extrema importância para o canto mundial”, disse Brown a Arthur.

O garoto segue os passos do professor de canto dele no Conservatório de Música de Cruzeiro do Sul, Gustavo Matias, que também esteve no The Voice, edição adulta. Os dois estrearam no programa cantando Nessun Dorma e ambos optaram pelo cantor baiano.

Talentos do Conservatório de Música de Cruzeiro do Sul

A primeira participante do programa The Voice Kids que faz parte do Conservatório de Música de Cruzeiro do Sul foi Loren Medeiros, que faz aulas de canto no local. Depois foi a vez de Gustavo Matias, que começou como aluno de piano e canto e virou professor de canto. Agora quem brilha nos palcos é Arthur Marçal, que poderá ser eliminado ou seguir no The Voice Kids 2022.

O Conservatório de Música, criado em 2016 pelo promotor de justiça Iverson Bueno, é mantido pelo Ministério Público do Acre e tem parcerias com o Exército Brasileiro, Governo do Estado e Prefeitura de Cruzeiro do Sul.