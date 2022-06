Fronteira volta a ter ataques e jovens são alvejados a tiros

O filho do proprietário do Mercantil Barateiro, Fabrício Silva dos Santos, de 20 anos, foi morto a golpes de terçado dentro do estabelecimento na tarde desta quarta-feira, 15. O crime ocorreu na rua do Passeio, no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Fabrício estava no comércio do seu pai trabalhando quando o detento monitorado por tornozeleira eletrônica Francisco Carmo da Silva, de 30 anos, chegou no local em posse de um terçado e anunciou o assalto. Fabrício não reagiu e mesmo assim o criminoso que estava sob efeito de entorpecentes desferiu vários golpes de terçado no pescoço, na cabeça, rosto, nos braços e nas mãos da vítima. Após a ação, o detento monitorado ainda tentou fugir do local, mas foi abordado por populares e ferido com três golpes de faca nas costas e ripa na cabeça e nas mãos.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Fabrício que já se encontrava sem vida. Já Francisco Carmo recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado em estado de saúde estável ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida foram até ao pronto socorro e deram voz de prisão a Francisco.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.