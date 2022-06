Tribunal de Justiça do Acre completa 59 anos de instalação

O Poder Judiciário foi instituído no Acre em 15 de junho de 1963, um ano após a elevação do território federal a estado. O Palácio da Justiça foi a primeira sede da Corte Acreana. O desembargador Paulo Ithamar Teixeira foi eleito presidente do tribunal. Também compuseram a gestão os desembargadores José Lourenço Portugal e Mário Strano.

A instalação do Poder Judiciário é considerado um momento histórico de grande importância, pois concretizou a autonomia do Estado pela existência dos três poderes e pela garantia de direitos aos cidadãos.

Publicação do Portal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) diz que ao longo de quase seis décadas, mais do que julgar, o Judiciário se tornou ainda mais eficiente, transparente e célere.

Sobre os desafios atuais, a presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, diz que várias inovações estão em andamento para a melhoria da prestação dos serviços à população.

“A pandemia de covid-19 foi um episódio marcante, que exigiu resiliência e eficácia na nossa atuação. Para além das dificuldades, várias inovações estão em curso, como o Balcão Virtual, a Justiça 4.0, a instalação da usina fotovoltaica e outros aperfeiçoamentos gerenciais e de fluxo de trabalho”.

Outra inovação é o Sistema de Governança e Gestão Estratégica, aprovado pelo Pleno Administrativo em março passado. O aprimoramento está registrado na Resolução n° 270/2022, onde foram instituídos os mecanismos de liderança e controle.

Isto somado ao salto tecnológico, a sustentabilidade, o investimento em readequações estruturais e desenvolvimento de programas sociais sinaliza o progresso e a modernidade do Tribunal. A gerente de Arquivos Ana Cunha compreende que esse é um momento de entusiasmo e alegria.

“Reverenciamos a nossa história, porque precisamos sempre lembrar quem nos antecedeu, mas planejamos novas soluções para que as metas de distribuir Justiça sejam cada vez mais plenas e acessíveis”.

Em homenagem aos 59 anos de instalação do TJAC, foram produzidos dois vídeos pela Diretoria de Informação Institucional, por meio da Gerência de Comunicação e com apoio da Gerência de Acervos, que estão disponíveis no canal no Instagram e no canal do Tribunal no Youtube.

Com informações do Portal do TJAC.