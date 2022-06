Bolsonaro veta emenda de Perpétua e proíbe bagagem gratuita nos voos

Com o intuito de que a Polícia Judiciária possa analisar as supostas trocas de diálogos e imagens entre o oficial e os demais investigados, o juiz Fábio Farias, da Comarca de Sena Madureira, decretou a quebra do sigilo bancário do tenente-coronel da PM Moisés Araújo da Silva, preso na semana passada na BR-364 com 69,4 quilos de cocaína.

O policial militar se encontra recolhido numa das celas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), na capital. Os dados extraídos do celular vão comprovar se Araújo tem ou não participação no caso. O aparelho deverá ser periciado no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. A quebra do sigilo bancário poderá ser o próximo passo.

Na tarde do último dia 8, patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal faziam uma barreira móvel no km 246 da BR-364, na jurisdição do município de Sena Madureira, quando abordaram um Saveiro ocupado por dois passageiros, cujo condutor ao receber ordem de parada tentou fuga e cerca de 4 quilômetros à frente parou no acostamento e correu para uma área de mata por onde escapou da prisão em flagrante.

Moisés Araújo da Silva era o passageiro e foi logo detido. Nas buscas, os policiais federais localizaram 69,4 quilos de cocaína escondidos embaixo do protetor da caçamba do veículo. Em conversa inicial com os patrulheiros, o oficial disse que desconhecia que o veículo transportava droga, e que estava de carona. Foi levado para a sede da Polícia Federal e autuado em flagrante.

No dia seguinte, foi apresentado ao juízo da Comarca de Sena Madureira, quando teve o flagrante confirmado e a decretação da prisão preventiva. Agora, o juiz Fábio Farias decretou a quebra do sigilo telefônico do oficial, o que pode ser bom para ele, caso os dados extraídos do celular não contenham nada que prove sua ligação com o carregamento de cocaína apreendido pela PRF.

Por enquanto, o militar permanece preso no quartel BOPE, em Rio Branco.