Setor de serviços cai 6% no Acre; queda é a 2ª maior do país

Neste final de semana, a senadora Mailza (Progressistas-AC) cumpriu agenda no Alto Acre e entregou na sexta-feira, 9, uma picape zero quilômetro para a Prefeitura Municipal de Epitaciolândia adquirida por meio de recursos no valor de R$ 150 mil de uma emenda de sua autoria.

A entrega foi feita na Secretaria Municipal de Saúde, na presença do prefeito Sérgio Lopes, do secretário de saúde do município, Sérgio Mesquita e equipe da Saúde no município.

“A gente tem a honra de estar aqui hoje entregando esta caminhonete que será muito útil para atender as demandas da saúde aqui no município”, frisou a senadora.

Lopes destacou a importância da aquisição do novo veículo para melhorar o atendimento no município e zona rural.

“A aquisição dessa caminhonete vem para reforçar a frota municipal e proporcionar maior agilidade no deslocamento da equipe, tanto na cidade quanto na zona rural”, ressaltou o prefeito que também destacou a parceria e agradeceu a senadora.

O prefeito do município, delegado Sérgio Lopes, entregou uma placa de agradecimento especial à senadora. “Gratidão pelo compromisso senadora Mailza com Epitaciolândia, o carinho e a dedicação ao nosso município” disse Lopes.

Emendas da Mailza para Epitaciolândia

A senadora enviou mais de R$ 6 milhões ao município, sendo R$ 1 milhão para combate à Covid-19 e R$ 520 mil para custeio na Saúde, ambos já pagos; R$ 1,6 milhão para construção da Casa da Mulher Brasileira e R$ 700 mil para equipar o espaço de apoio e combate à violência contra mulheres. O recurso já foi pago e está em licitação para início das obras. A casa atenderá toda a região do Alto Acre e municípios vizinhos.

A parlamentar destinou também R$ 2 milhões para construção do Complexo Poliesportivo do Corpo de Bombeiros do Acre; R$ 430 mil, compra de uma pá carregadeira; R$ 150 mil compra de uma picape para a prefeitura além de R$ 500 mil para reforma da unidade de saúde do bairro José Hassem.