Saerb apresenta novo modelo de fatura para cobrança na Capital

Os selecionados na primeira chamada do Programa CNH Social no Acre têm até o próximo dia 20 de junho para abrir seus processos de primeira habilitação, adição ou mudança de categoria. O edital com os nomes de todos os contemplados foi publicado na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) do último dia 3 de junho.

No total, serão disponibilizadas 2001 vagas para condutores e permissionários se habilitarem, adicionarem ou mudarem de categoria. As vagas remanescentes serão preenchidas pelos candidatos da lista de espera.

A seleção foi realizada levando em consideração critérios de renda, individual e per capita. As inscrições exigiram o Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários de programas de transferência de renda do governo federal.