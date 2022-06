Uma central de intrigas chamada PP 

O VELHO PP de muitas guerras, sucedâneo da ARENA, do PSD, um dos mais tradicionais partidos do estado, vive hoje o seu pior momento político. A melhor qualificação para a situação é a de que a sigla virou uma central de intrigas e de interesses inconciliáveis. Sem uma executiva regional desde o último dia 2, quando venceu o mandato da atual diretoria, dois grupos brigam pela direção regional: o ligado ao governador Gladson Cameli, que quer não só impedir que a senadora Mailza Gomes (PP) continue na presidência, mas também, tirar o prefeito Tião Bocalom da vice-presidência; e colocar um nome de um outro partido no espaço para ser candidato ao Senado na chapa do Gladson, rifando a senadora Mailza (PP).

Até o momento, o grupo não conseguiu nenhum desses intentos. Todos os emissários que enviou para Brasília voltaram de mãos abanando. Defendem que a nova direção do PP seja composta pelo governador Gladson na presidência e seu assessor Ricardo França de vice-presidência. No outro lado da corda estão o prefeito Tião Bocalom e a senadora Mailza Gomes. Bocalom tem defendido arduamente que Mailza não só continue na presidência do PP, mas seja a candidata ao Senado pelo partido. Usa como argumento que, na última eleição municipal, o governador Gladson abandonou o PP e foi apoiar para a prefeitura da capital, uma candidata aliada do PT, a então prefeita Socorro Neri.

Outro argumento é o de que a senadora Mailza sempre foi leal ao PP, ao governo estadual, ao governo federal, e ao PP nas votações no Senado. E que, sob a sua direção o PP foi o grande vencedor da última eleição municipal, elegendo os prefeitos dos dois maiores colégios eleitorais do estado. O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, vem empurrando a decisão com a barriga. E, assim, o PP continua como uma Casa de Noca, onde todos dão palpite, enquanto o feijão queima na panela. E sem a nova direção nomeada.

É UMA ESCULHAMBAÇÃO

PARA COMPLETAR essa esculhambação na qual se transformou o PP, para se ter uma ideia da falta de organização, a sua Executiva Regional é provisória.

NÃO TENHO IDEIA

Não me perguntem qual será o desfecho desta balbúrdia em que se transformou a briga pelo comando do PP, eu não tenho a menor ideia; as versões são desencontradas sobre o prestígio dos briguentos, em Brasília.

MELHOR PARA O DEBATE

CASO seja confirmada a candidatura do jornalista Antônio Klemer (PSC) a governador, vejo como boa nova. Quantos mais nomes na disputa, mais enriquece o debate.

FENÔMENO INTERESSANTE

PELO menos, algo novo já surgiu nesta pré-campanha, na disputa de governador: a maioria dos candidatos contratou um instituto de pesquisa, para chamar de meu.

NÃO SACUDIU

CONVERSEI ontem com algumas figuras importantes do MDB, e nenhuma delas mostrou entusiasmo com o nome do Sargento Adonis, com base em Cruzeiro do Sul, para vice na chapa da Mara Rocha (MDB) ao governo.

DESABOU NA CAMPANHA

NA ÚLTIMA eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul, o Sargento Adonis chegou despontar bem no início da disputa a prefeito, mas no curso da campanha desabou e não conseguiu polarizar, com os nomes do MDB e PP.

NA PRÉ-CAMPANHA

E, ENQUANTO SEU LOBO não chega, a senadora Mailza Gomes (PP) continua em pré-campanha por mais um mandato pelo Senado, percorrendo os municípios.

SÓ VOLTA COM A DECISÃO

O BLOG teve informação ontem de que o governador Gladson vai ter uma conversa decisiva com a direção nacional do PP, em Brasília, esta semana, para decidir de vez que grupo comandará o partido na eleição.

SEM A MENOR CHANCE

CASO a direção nacional do PSDB imponha uma aliança entre o PSDB e o MDB, no estado, o presidente tucano Correinha, não fica no partido. Apoiar a candidatura da Mara Rocha (MDB) ao governo está fora do seu foco.

CAMPANHA MUITO MAIS ÁRDUA

TODOS TORCEMOS para que a deputada federal Jéssica Sales (MDB) tenha liberação médica e saúde integral para disputar uma campanha árdua e muito dura, que é a do Senado. Para a reeleição teria uma campanha mais leve. Mas, essa é uma decisão de cunho estritamente pessoal.

QUEM MAIS TEM O QUE MOSTRAR

NA CHAPA para deputado federal do PP, o nome de mais potencial de crescimento, é o da ex-prefeita Socorro Neri, porque terá o que mostrar do seu bom trabalho na prefeitura, no horário eleitoral. Saiu da PMRB muito bem avaliada. E é um nome do qual não se conhece deslizes.

AS MULHERES ESTÃO COM TUDO

OUTRAS duas mulheres candidatas a deputada federal, Meire Serafim (União Brasil); e Keiliane Cordeiro (REPUBLICANOS), também, disputarão a eleição, com chances concretas de serem eleitas, pelas estruturas.

NADA CONFORTÁVEL

NA CHAPA para deputado federal, o Coronel Ulysses Araújo (REPUBLICANOS), não terá vida fácil. Na chapa estão nomes como Antonia Lúcia, Israel Milani e Roberto Duarte. E, o partido, se chegar ao limite, elegerá dois. Como não está na ativa, não pode nem mudar de partido.

SITUAÇÃO DELICADA

O GOVERNADOR Gladson está numa situação política delicada: se apoiar a candidatura do deputado federal Alan Rick (União Brasil) ao Senado; ele vai perder o apoio do senador Márcia Bittar (União Brasil), que quer o aval para a ex-mulher Márcia Bittar (PL) E, se apoiar a Márcia, por certo desagradará ao Alan Rick. Sinuca de bico.

PEÇA IMPORTANTE

COMO a gestão do prefeito Tião Bocalom dá sinais de recuperação na sua avaliação em meio à população, tende a ser uma peça importante na campanha do Petecão.

NOMES NA BRIGA

DOIS NOMES que brigam por vagas na ALEAC, na forte chapa do PSD: Dr. Walbe, cardiologista; e o médico ortopedista, Dr. Marcelo. A chapa do PSD não fará menos do que três deputados, tem dez nomes de alta densidade.

POSSE CERTA

Está marcada para o próximo dia 3, a posse da suplente de senadora, Maria das Vitórias (PSD), por 120 dias na vaga do senador Sérgio Petecão (PSD), que se afastará.

COMEMORAR NO ANDAR DE CIMA

QUEM vai comemorar no andar de cima é o saudoso ex-deputado federal João Tota, de quem Vitórias é viúva.

CAMPANHA NO ALTO ACRE

A PARTIR de quarta-feira o senador Sérgio Petecão (PSD), vai percorrer os municípios do Alto Acre, fazendo a apresentação do seu Plano de Governo.

FRASE MARCANTE

“Delicadeza é aquilo que nos alcança sem nos tocar”. Fernanda Gaona.