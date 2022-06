Com voto em peso da bancada do Acre, Senado aprova lei que fixa ICMS de combustíveis em 17%

Se você é aficionado de carros preparados (ou turbinados), certamente já ouviu falar de um dinamômetro, um equipamento que, em termos técnicos, mede a força-peso do motor e quantas rotações são feitas por minuto. É um equipamento essencial para os entusiastas em performance automotiva.

Mas se você nunca ouviu falar e não faça ideia do que é esse instrumento que é muito usado em empresas automobilísticas, pois é através do dinamômetro que é possível avaliar com alta precisão a potência de um motor, o vídeo desta semana do canal Mundo France desta semana tanto explica do que se trata como informa que o primeiro equipamento do tipo acaba de chegar ao Acre.

Com o dinamômetro é possível testar toda a potência de um carro ou motocicleta sem precisar testá-lo em ruas ou rodovias, entrando em conflito com o Código Brasileiro de Trânsito e colocando vidas em risco. Também há no Acre uma pista de testes, a Arena Race, onde os carros e motos podem ser testados de maneira segura e com total controle.

O responsável pela novidade no estado é o empresário Saylon, da Garagem 68. No vídeo, ele explica como vai funcionar o sistema no que diz respeito ao atendimento ao público, como, por exemplo, os custos, o tipo de público, além de outros detalhes que grande interesse de quem é amante de carros e motocicletas de alta performance.

Confira tudo isso no Mundo France dessa semana: