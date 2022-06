Acre tem programação especial em comemoração aos 60 anos de autonomia

A rodada do fim de semana foi ruim para os representantes do Acre no Campeonato Brasileiro da Série D.

O Rio Branco, jogando em Manaus neste domingo, 12, foi derrotado no estádio da Colina por 3 a 1 pelo Amazonas. Os gols do time amazonense foram marcados por Rafael Tavares (duas vezes) e Luiz Gustavo. Mateus Nego fez o gol do Estrelão.

Já na capital acreana, o Humaitá não conseguiu superar o Trem do Amapá e empatou em 0 a 0 no Florestão. Com o resultado, o Tourão de Porto Acre continua na parte de baixo da tabela com chances remotas de passar à segunda fase.

Confira a classificação:

Amazonas – 21

São Raimundo (AM) – 17

Rio Branco – 17

Trem (AP) -12

São Raimundo (RR) – 12

Porto Velho – 11

Humaitá – 6

Náutico (RR) – 2

Foto: Manoel Façanha