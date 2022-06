JV diz que segue conversando e candidatura continua indefinida

O governo do Acre decidiu neste domingo (12) pela criação de um comitê emergencial para acompanhar o surto dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que acometeu crianças no estado e resultou em quase uma dezena de mortes.

De acordo com publicação da estatal Agência de Notícias do Acre, além de membros do Estado, a proposta é de que representantes de outras instituições integrem a comissão.

“O governo do Estado é o principal interessado em saber o que realmente aconteceu e a prova disso é a criação deste comitê. Queremos o acompanhamento de outros órgãos para trabalharmos de maneira transparente e esclarecer os fatos à sociedade”, afirmou o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

Uma nova reunião será realizada nesta segunda-feira (13) para a formulação do comitê e a sua criação deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da próxima terça-feira, 14.

“Mesmo cumprindo agenda fora do país, o governador Gladson Cameli está acompanhando essa situação de perto e nos pediu empenho e agilidade nesta apuração”, informou José Rosemar Messias, chefe do Gabinete do Governador.

A secretária estadual de Saúde, Paula Mariano, classificou a criação do comitê como necessária para que o ocorrido seja esclarecido à população. Ela também reforçou que existe o empenho do Estado e dos profissionais da rede pública hospitalar para que a população seja bem atendida.

“Todos os dias saímos de nossas casas para ajudar a salvar vidas. Essa é a nossa maior missão. Lamentamos e nos solidarizamos com as famílias por essas perdas, e damos total apoio para que essa situação seja averiguada com seriedade”, disse.

O secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, que também participou da reunião que definiu a criação do comitê, foi outro a reforçar o interesse do Estado no esclarecimento dos fatos.

“Precisamos expor a verdade de tudo o que aconteceu e, caso seja comprovado algum tipo de irregularidade, buscar a devida responsabilização”, afirmou.

MP investiga

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) está apurando denúncias acerca da falta de leitos de pediatria, medicamentos e insumos da rede pública estadual, destinados ao atendimento de crianças acometidas de vírus respiratórios.

O procedimento foi divulgado na última sexta-feira (10) e está a cargo da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde. De acordo com o promotor de justiça Ocimar Sales, é necessária a apuração de possível omissão do governo na morte de 9 crianças em menos de dois meses no Acre.

“Vamos apurar se houve omissão no atendimento às crianças que, infelizmente, morreram na capital, e estamos à disposição das famílias. No início da semana, cobramos a realização de uma campanha para alertar a população”, garantiu.