Jovem é encontrado morto com dois tiros na cabeça após sair de arraial no interior do Acre

Aparecido Gadelha dos Anjos, de 28 anos, foi morto a golpes de faca na madrugada deste domingo, 12, durante uma discussão no km 22, do Ramal Linha 7, na zona rural do município de Porto Acre.

De acordo com informações da polícia, Aparecido estava bebendo com ‘amigos’ quando iniciou-se uma confusão, vindo a vias de fato com um homem que em posse de uma faca, desferiu vários golpes que atingiram Aparecido. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares colocaram o jovem dentro de uma caminhonete modelo Toyota e seguiram com destino ao hospital do município. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos interceptaram a caminhonete no km 11, foi prestado os primeiros atendimentos, mas Aparecido não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura.

A vítima foi encaminhada pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O local do crime foi isolado pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística.

Policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil do município de Porto Acre.