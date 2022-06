Thor alerta para cuidados necessários com o aumento de casos de insuficiência respiratória

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na manhã desta quinta-feira (8), uma sessão solene em homenagem ao Dia do Terceirizado. A cerimônia, que foi proposta pelo deputado Fagner Calegário (Podemos), reuniu, além de parlamentares, empresários do setor e trabalhadores terceirizados do Estado.

A data foi criada a partir de um projeto de lei de autoria do deputado Fagner Calegário, que instituiu o Dia do Trabalhador Terceirizado, a ser comemorado, anualmente, no dia 8 de junho no Acre.

A solenidade teve início com a execução do hino acreano interpretado pelos cantores Ivana Pacífico e Lindson Martins. Em seguida, o deputado Fagner Calegário fez a abertura da solenidade e saudou todos os trabalhadores e autoridades presentes. Ele frisou que a data é uma forma de reconhecer o exercício de todos os colaboradores terceirizados que contribuem para o desenvolvimento da cidade.

“É com muita alegria que recebemos pela primeira vez, neste plenário, na sessão solene, os trabalhadores terceirizados do Estado, uma categoria que se doa diariamente para o nosso Estado. Eu tenho muito orgulho de ser terceirizado e de lutar por esta classe”, disse.

O parlamentar seguiu afirmando que a terceirização é um lugar de nobreza. “É justo que esses profissionais que zelam pelo funcionamento e organização de diversos espaços públicos e empresas tenham um dia para comemorar, para serem reconhecidos. Muitos veem na terceirização uma oportunidade, isso é fato. Oportunidade de um emprego digno, porque ser terceirizado é ser digno e nobre. Fico emocionado ao saber que defendo uma categoria que emprega e dá oportunidade para qualquer cidadão”, complementou.

Ainda em seu pronunciamento, Fagner Calegário lamentou a falta de oportunidades por parte do poder público aos jovens acreanos. “Protocolamos nesta casa no último mês, um projeto de lei que visa dar oportunidade aos nossos jovens. A falta de oportunidade tem gerado muitos conflitos aos nossos jovens e isso precisa mudar, o poder público precisa tratar desse assunto de maneira diferenciada. Por isso defendo o projeto Jovem Aprendiz, e a classe terceirizada está comigo nessa luta”, enfatizou.

O representante do Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados, Fábio Lima, agradeceu ao deputado Fagner Calegário por este ser um exímio representante da classe diante do poder público. O trabalhador destacou sua alegria pelo reconhecimento oferecido à categoria.

“É muito gratificante estar aqui, hoje, representando a classe, me sinto honrado e emocionado em ver que não estamos abandonados pelo poder público. Nosso sindicato está envolvido com políticas públicas que englobam diversas conquistas. Não posso deixar de agradecer ao deputado Calegário por todo o empenho dele às nossas causas. Por muito tempo, não tivemos uma voz ativa no poder para nos representar, mas agora temos ele por nós. Isso nos dá esperança. Tenho orgulho de ser terceirizado”, enfatizou.

Silvana de Araújo Lima, terceirizada que transcendeu a terceirização, agradeceu a homenagem. Destacou, ainda, a importância da terceirização na sua vida. “Estou muito feliz de estar aqui, hoje, recebendo essa linda homenagem. Atualmente, atuo como gestora de escritório de contabilidade, graças à terceirização. A terceirização não é algo apenas passageiro, ela é sem dúvida, a história que você vai construir. Agradeço, ainda, ao deputado Calegário por lutar pela nossa valorização, nos sentimos amparados e honrados”, disse.

Representando os trabalhadores da empresa de limpeza que atua na Aleac, Marcos Feliz fez um pronunciamento emocionado. “A terceirização mudou a minha vida. É através dela que eu tiro o sustento da minha família e isso me deixa muito feliz e emocionado. Trabalhar no setor de limpeza dessa casa não me diminui em nada, só me engrandece. Sou muito grato por essa oportunidade. A terceirização tem uma importância enorme para o Estado, ela abrange vários lugares. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família”, salientou.

Vale destacar que a terceirização é o segundo segmento no Acre que mais contrata pessoas, sendo o maior gerador de empregos. A terceirização é responsável por empregar mais de 15 mil acreanos.

Ao final da sessão, alguns trabalhadores terceirizados foram homenageados no centro do plenário pelo deputado Fagner Calegário. Uma das homenageadas foi Maria de Lourdes Oliveira, a servidora terceirizada mais antiga do Poder Legislativo do Acre.

Texto: Mircléia Magalhães e Andressa Oliveira/Agência Aleac