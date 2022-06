Rio Branco vai suspender aulas na rede de ensino por causa de mortes de crianças

Nesta sexta-feira, 10, a prefeitura de Rio Branco vai anunciar a suspensão das aulas em todas as escolas da rede municipal de ensino. O motivo são os casos de insuficiência respiratória registrados na capital acreana nos últimos dias.

A secretária Municipal de Educação, professora Nabiha Bestene, durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 10, irá explicar com mais detalhes a suspensão das aulas na próxima semana na rede de ensino. A intenção, de acordo com a prefeitura, é manter as crianças seguras nesse momento de crises respiratórias e gripes.

A coletiva acontece às 9 horas na prefeitura de Rio Branco.