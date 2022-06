Luciano Hang, o Véio da Havan, visita loja em Rio Branco e reclama de merda em fachada

O empresário Luciano Hang chegou por volta das 7h da manhã na Havan de Rio Branco. O véio da Havan, como é conhecido, esteve acompanhado de um staff de auditores que avaliaram a loja durante a visita. Ele chegou ao ao Acre em avião particular e a visita faz parte de uma agenda empresarial de visitas a várias lojas da região norte.

Logo que chegou, no entanto, o empresário percebeu toda a frente da loja suja de fezes de pássaros, e pediu imediata limpeza. O ac24horas conversou com uma pessoa que trabalha no local, e estava presente no momento da visita. O funcionário, que pediu sigilo, afirma que o problema é causado por andorinhas, que infestam a fachada e estacionamento da loja com fezes: “todas as manhãs temos que baldear o local com hidrante de alta pressão”, disse.

Parte do “carão” foi compartilhado no instagram do próprio Luciano Hang, que disse: “tem que ser todo o dia limpo. A gente visita a loja pra saber como está naquele momento, não quero saber se vocês arrumam a loja pra mim, eu fico chateado”.

“Tem que dar um jeito de fazer elas [andorinhas] irem pra outro canto. Não adianta nada limpar, e elas voltarem”, disse o funcionário.

O “problema” dos pássaros na Havan já é de conhecimento do Ministério Público do Acre, que em fevereiro deste ano abriu procedimento para investigar a denúncia de que funcionários da loja soltaram fogos para expulsar os pássaros do local. Pessoas que presenciaram o fato relataram que alguns pássaros morreram desorientados pelas explosões.

Veja o vídeo: