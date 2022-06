Expoacre 2022: Comissão define detalhes para o Espaço Indústria

Representantes da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), do Governo do Estado e de outras instituições visitaram, na terça-feira, 7 de junho, o Parque de Exposições, para definição de mais detalhes da Expoacre 2022. A comissão vistoriou o Espaço Indústria – que reunirá empresas do setor, além da FIEAC, SESI, SENAI e IEL – e outros galpões que serão destinados para cooperativas de crédito e médicas, área institucional do governo, ZPE, empreendimentos de energia solar, Espaço Trinacional para expositores do Peru e Bolívia, e Espaço de Tecnologia.

As indústrias acreanas que desejam apresentar seus produtos na Expoacre devem se cadastrar presencialmente na Assessoria de Relações Institucionais da FIEAC, até esta sexta-feira, 10. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. O cadastro também pode ser feito pelo WhatsApp (68) 9 9973-0124 ou pelo e-mail [email protected] Os dados necessários são os seguintes: razão social da indústria, produtos que a empresa pretende expor, nome do representante da empresa e número de telefone para contato.

Júlio César, que é um dos coordenadores da Expoacre 2022, diz que as expectativas do governo do Acre são as melhores. “Estamos otimistas, a procura dos expositores tem sido grande e o Governo do Estado tem buscado conciliar as demandas de todas as instituições que pretendem participar da feira agropecuária, que certamente será a melhor dos últimos anos”, comentou.

De acordo com o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, o governo está empenhado em garantir a participação maciça do setor produtivo na Expoacre 2022. “Estamos dialogando com cada segmento, indústria, comércio, agropecuária, serviços, cooperativas, entre outros, pois queremos que todos nos ajudem a fazer um evento de grande sucesso e que movimente fortemente a nossa economia”, ressaltou.

O diretor da FIEAC e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas (Sindigraf), José Afonso Boaventura, também esteve presente na visita ao Parque de Exposições. Ele afirma que a Federação não medirá esforços para que o setor tenha bons resultados na feira. “O Sistema FIEAC e as empresas do ramo industrial sempre tiveram grande destaque na Expoacre e, neste ano, não será diferente. O público que comparecer ao Espaço Indústria poderá apreciar muitas novidades e terá oportunidade de fechar bons negócios”, garantiu.

Assessoria FIEAC