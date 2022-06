‘Qualquer um vence Lula ou Bolsonaro no 2º turno’, diz Ciro

Pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes disse que “qualquer um” é capaz de vencer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. No entanto, as pesquisas de intenções de voto mostram que, no retrato de hoje, a afirmação feita pelo ex-governador do Ceará está equivocada, pois o petista ganha de todos os seus adversários, e o atual mandatário seria reeleito a depender do cenário.

Durante participação no “Flow Podcast”, Ciro falava sobre as pesquisas de intenções de voto e ressaltou que, embora “ninguém brigue” contra esses levantamentos, é preciso compreender que as pesquisas são um “retrato”, enquanto a vida “é um filme”.

Âncora do “Flow”, Igor 3k disse ter a impressão de que em uma disputa no segundo turno entre Lula e outro candidato “X”, este segundo levaria a melhor sobre o petista e o mesmo se aplicaria a Bolsonaro. Nesse momento, Ciro afirmou que “qualquer um” seria capaz de vencer seus principais adversários no pleito presidencial.

“Eu tenho a impressão de que se a gente tivesse um segundo turno, para não usar teu nome, que tivesse [Sergio] Moro e Lula eu acho que a gente ia ter um segundo turno bastante disputado. Moro não sei se é uma boa ideia. Se a gente tivesse X e Lula…”, declarou Igor.

“Qualquer um ganha do Lula”, interrompeu Gomes.

“Eu tenho a mesma impressão com Bolsonaro”, continuou o apresentador.

“Qualquer um [também] ganha do Bolsonaro”, completou o pedetista.

Pesquisas contestam Gomes

Apesar da fala de Ciro Gomes, todas as pesquisas com intenções de voto para presidência da República realizadas até o momento e publicadas pelo UOL, mostraram que, em um eventual segundo turno, Lula venceria em todos os cenários apresentados: contra Bolsonaro, Gomes ou a senadora Simone Tebet (MDB-RS).

Jair Bolsonaro, por sua vez, sairia vencedor em uma disputa no segundo turno contra Tebet, mas perderia para Gomes. O pedetista também venceria Simone, mas perderia para Lula.

Ciro fala em cenário de ‘guerra’ com vitória de Lula

No “Flow”, Ciro Gomes afirmou que o Brasil irá “amanhecer em guerra” se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sair vitorioso das eleições presidenciais neste ano.

O ex-ministro criticava a falta de possibilidade de “pacificação do país” a partir de Lula e Jair Bolsonaro, os dois melhores posicionados nas pesquisas eleitorais até o momento, e completou a frase do apresentador ao questionar como seria o dia seguinte ao pleito.

“Você acha que se o Lula for eleito o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? [Vai amanhecer…] em guerra. Você acha que o Lula tem condições de oferecer uma agenda de enfrentamento à corrupção? Ele não tem condição nem de falar no assunto”, declarou.

Em terceiro lugar nas últimas pesquisas, Ciro Gomes registrou 9% das intenções de voto nas mais recentes pesquisas Ipespe e FSB. No Datafolha do fim de maio, o ex-governador do Ceará obteve 7% na pesquisa estimulada — quando o entrevistado recebe uma lista com o nome dos pré-candidatos.

Enquanto isso, Lula teve 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada da última Ipespe, enquanto Bolsonaro, que busca a reeleição, apareceu com 34%. Na pesquisa FSB, o petista registrou 46% das intenções de voto, e o atual presidente 32%. No Datafolha, Lula obteve 48% e Bolsonaro, 27%.