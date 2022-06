Concurso Rainha do Rodeio 2022 da ExpoAcre abre inscrição nesta terça-feira

Inicia nesta terça-feira, 7, as inscrições na 23º edição do concurso que que define a “Rainha do Rodeio 2022” da ExpoAcre.

Organizado pelos colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, através da Associação dos Colunistas do Acre (ACOS), com a participação da coordenação da Feira Agropecuária, o evento conta ainda com as etapas de entrevistas com os jurados e sessão de fotos com fotógrafo profissional.

A pré-seletiva acontecerá no dia 16 de julho, durante a “Festa do Peão de Boiadeiro”, no Gran Reserva. Este ano, as rainhas eleitas nos municípios do Acre poderão concorrer na capital.

A escolha da “Rainha do Rodeio 2022” acontece dia 23 de julho, em frente ao Palácio Rio Branco, com uma festa. Além do título e a faixa, a acreana eleita ganhará outros prêmios, e participará da cavalgada de abertura e do circuito de rodeio na 47° ExpoAcre.

As inscrições podem ser feitas virtualmente até o dia 11 de junho, no Instagram do @rainhadorodeioexpoacre e presencialmente, a partir de 13 de junho, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET, na Rua Rui Barbosa, nº 450, Centro, antigo Hotel Pinheiro.

Mais informações podem ser solicitadas nos contatos: (68)99900-7278 e (68) 998414-6361.